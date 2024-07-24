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Российские ракеты ударили по офису Швейцарского фонда в Харькове

Происшествия 09:47   24.07.2024
Оксана Горун
Российские ракеты ударили по офису Швейцарского фонда в Харькове

Утром 24 июля армия РФ атаковала офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD), который находится в Харькове.

Соответствующую информацию опубликовала Харьковская областная прокуратура.

«Первое место удара по Харькову утром 24 июля – офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD). Российская ракета повредила здание офиса. Уничтожены фасад и перекрытие на нескольких этажах. Кроме этого, в результате ракетного удара РФ повреждены шесть автомобилей FSD», — сообщили прокуроры.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото с места «прилета»: на двух видны автомобили с логотипом «FSD». Это лого неправительственной организации «FSD Ukraine» — Швейцарского фонда противоминной деятельности в Украине.

«Направление работы FSD в Украине – это гуманитарное разминирование и информирование о минной опасности», — сообщает о себе фонд на странице в facebook. К этому моменту в фонде не прокомментировали ракетный удар.

Напомним, в Харькове раздался взрыв в 05:15 24 июля. Глава ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что оккупанты наносят удары по городу. Также по меньшей мере еще два взрыва было слышно в Харькове около 05:30. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, первый удар по городу пришелся в промышленную зону. «Прилет» также зафиксировали в Малоданиловской громаде. Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, армия РФ ударила туда в 05:00. «Прилет» был на территории экопарка. Там загорелись конюшни, коней удалось спасти. Однако глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о пропаже кенгуру, который жил в одном из уничтоженных россиянами помещений. Начальник ХОВА сообщил, что тип ракет, которые прилетели по Харькову, еще устанавливают, а по Малоданиловской громаде прилетел «шахед».

Читайте также: Утренний удар по Харькову и экопарку: Синегубов опубликовал фото последствий

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 09:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 24 июля армия РФ атаковала офис Швейцарского фонда противоминной деятельности (FSD), который находится в Харькове".