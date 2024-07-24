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Російські ракети вдарили по офісу Швейцарського фонду в Харкові

Події 09:47   24.07.2024
Оксана Горун
Російські ракети вдарили по офісу Швейцарського фонду в Харкові

Вранці 24 липня армія РФ атакувала офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD), що в Харкові.

Відповідну інформацію опублікувала Харківська обласна прокуратура.

Перше місце удару по Харкову зранку 24 липня — офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD). Російська ракета пошкодила будівлю офісу. Знищено фасад і перекриття на кількох поверхах. Крім цього, внаслідок ракетного удару рф пошкоджено шість автомобілів FSD“, – повідомили прокурори.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов  опублікував фото з місця прильоту: на двох видно автомобілі з логотипом FSD. Це лого неурядової організації “FSD Ukraine” – Швейцарського фонду протимінної діяльності в Україні.

“Напрям роботи FSD в Україні – це гуманітарне розмінування та інформування про мінну небезпеку”, – повідомляє про себе фонд на сторінці у фейсбуці. На цей момент у фонді не прокоментували ракетний удар.

Нагадаємо, у Харкові пролунав вибух о 05:15. Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що окупанти завдають ударів по місту. Також щонайменше ще два вибухи було чутно в Харкові близько 05:30. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, перший удар по місту припав у промислову зону. “Приліт” також зафіксували в Малоданилівській громаді. Як повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, армія РФ вдарила туди о 05:00. “Приліт” був на території екопарку. Там спалахнули стайні, коней вдалося врятувати. Однак голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив  про зникнення кенгуру, який мешкав в одному зі знищених росіянами приміщень. Начальник ХОВА поінформував, що тип ракет, які вдарили по Харкову, ще встановлюють, а по Малоданилівській громаді прилетів “шахед”.

Читайте також:  Ранковий удар по Харкову та екопарку: Синєгубов опублікував фото наслідків

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 09:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 24 липня армія РФ атакувала офіс Швейцарського фонду протимінної діяльності (FSD), що в Харкові".