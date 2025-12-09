Каковы последствия удара по Печенежской дамбе для Харькова — ответ Терехова

Последствия российской атаки на Печенежскую дамбу 7 декабря для Харькова прокомментировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Да, действительно, это очень важная дамба. Враг бил по ней, было очень много попаданий. Могут быть разные сценарии, разные последствия. Все это зависит от разрушений. То, что может быть. Но сегодня мы работаем над укреплением. Для нас это очень важно. Это и снабжение водой Харькова, это и прилегающие территории, возле этой дамбы, там очень много людей проживает. То есть мы работаем, мы делаем все возможное для того, чтобы сохранить, несмотря на удары, сохранить дамбу, сохранить водоснабжение Харькова», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище нанесла армия РФ в воскресенье, 7 декабря. Печенежский поселковый голова Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе. Он проинформировал, что движение по дорожному полотну прекращено. Вслед за этим Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила, что разрушена не только дамба в Печенегах, но и мост в Старом Салтове. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин – 49 и 66 лет, еще восемь мужчин пострадали. 8 декабря провели заседание координационного штаба, по результатам которого Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения на данный момент нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят.