«Есть риски подтопления». Что делают после удара по дамбе на Харьковщине 📹

Сейчас в регионе пытаются стабилизировать ситуацию после вражеского удара по дамбе Печенежского водохранилища, произошедшего в выходные, рассказал в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Враг на выходных запустил семь ракет по нашей критической инфраструктуре. По транспортной инфраструктуре. Есть риски подтопления населения, поскольку враг бил по одной из дамб, ключевых для Харькова и области. Делаем все возможное, чтобы предусмотреть последствия, заблаговременно оповестить население, иметь весь ресурс, чтобы реагировать в случае наступления ЧП», — сказал глава ХОВА.

Он уточнил, что планы реагирования готовы еще с 2022 года.

«В случае ухудшения ситуации под отселение может попасть около 13 тысяч человек, из них 3,5 тысячи – это маломобильные люди. Все имеющиеся ресурсы позволят провести эвакуацию своевременно и организованно. При необходимости мы обеспечим транспорт и места для временного проживания. У нас есть четкое прогнозирование, сколько у нас будет населенных пунктов под риском подтопления», — отметил Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, массированные удары по переправам через Печенежское водохранилище нанесла российская армия в 7 декабря. После серии взрывов, раздавшейся в Чугуевском районе, поселковый глава Александр Гусаров заявил о «прилете» по дамбе Печенежского водохранилища. Он отметил, что движение по дороге по дамбе приостановлено. Следом Служба восстановления и развития инфраструктуры сообщила о временном закрытии движения на двух дорогах: Чугуев – Печенеги – Великий Бурлук и Харьков – Волчанск – КПП «Чугуновка». На карте объезда дорожники указали, что дамба в Печенегах и мост в Старом Салтове разрушены. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: в результате удара по Старому Салтову погибли двое мужчин, еще восемь мужчин пострадали. 8 декабря провели заседание координационного штаба, посвященное ситуации в громадах возле Печенежского водохранилища. По его результатам Синегубов сообщил, что оснований для эвакуации населения пока нет. Уровень воды в водохранилище постоянно мониторят. Аналитики Института изучения войны отметили, что цель российских ударов – нарушить логистику подразделений Сил обороны, которые держат оборону на Волчанском, Великобурлукском и Купянском направлениях. Однако в ВСУ уверяют: к такому развитию событий готовились заранее. Соответствующее заявление было сделано в 16-м армейском корпусе. По словам военных, у защитников резервные маршруты и накопленные запасы. Поэтому потеря возможности движения через Печенежскую дамбу не повлияет на ведение боевых действий.