Live

Бої дещо вщухли: Генштаб повідомив, скільки разів атакував противник

Україна 08:08   10.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бої дещо вщухли: Генштаб повідомив, скільки разів атакував противник

На двох напрямках Харківщини протягом минулої доби зафіксували чотири штурми ЗС РФ, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували два бої біля Приліпки.

На Куп’янському – українські захисники зупинили ворога двічі біля Петропавлівки та Богуславки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе“, – пишуть в ГШ.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі:

Читайте також: Вночі через удар БпЛА на Харківщині горів навчальний заклад – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов
Незабаром у Харкові відкриють нову локацію – де, розповів Терехов
10.12.2025, 09:31
Сьогодні 10 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 10 грудня 2025: яке свято та день в історії
10.12.2025, 06:00
Вночі через удар БпЛА на Харківщині горів навчальний заклад – ДСНС
Вночі через удар БпЛА на Харківщині горів навчальний заклад – ДСНС
10.12.2025, 07:32
РФ била по будинках і кафе: Синєгубов про результати “прильотів”
РФ била по будинках і кафе: Синєгубов про результати “прильотів”
10.12.2025, 08:35
Шкільна революція на Харківщині: що треба знати батькам учнів 1-8 класів 📹
Шкільна революція на Харківщині: що треба знати батькам учнів 1-8 класів 📹
09.12.2025, 18:00
Як вимикатимуть світло в Харківській області 10 грудня — графік
Як вимикатимуть світло в Харківській області 10 грудня — графік
09.12.2025, 20:42

Новини за темою:

09.12.2025
Новини Харкова — головне 9 грудня: фронт, ризики підтоплення, загинув штурман
09.12.2025
Генштаб: росіяни намагалися прорватися на Харківщині 12 разів
09.12.2025
Не постачають навіть воду: військовим РФ не вистачає провізії на півночі – ISW
08.12.2025
РФ скинула авіабомбу, атакувала шість разів – Генштаб про добу на Харківщині
08.12.2025
“Підготовка до посилених наступальних операцій”: ISW про удар по дамбі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Бої дещо вщухли: Генштаб повідомив, скільки разів атакував противник», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 08:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На двох напрямках Харківщини протягом минулої доби зафіксували чотири штурми ЗС РФ, передає Генштаб ЗСУ.".