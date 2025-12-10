Бої дещо вщухли: Генштаб повідомив, скільки разів атакував противник

На двох напрямках Харківщини протягом минулої доби зафіксували чотири штурми ЗС РФ, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували два бої біля Приліпки.

На Куп’янському – українські захисники зупинили ворога двічі біля Петропавлівки та Богуславки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 177 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 50 авіаційних ударів, скинув 137 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3775 обстрілів, зокрема 82 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4525 дронів-камікадзе“, – пишуть в ГШ.

Втрати ворога, за даними Генштабу, такі: