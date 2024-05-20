ЗСУ контролюють Вовчанськ на 60% – ХОВА

Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті – в районі міста Вовчанськ та села Липці.

“У нас тривають безперервні обстріли, ворог продовжує штурмові дії. В основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, населеного пункту Вовчанськ, та на лівому правому фланзі міста Вовчанськ. Щойно маємо кілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, виштовхнути Збройні сили України з міста. Місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються”, – сказав Семенуха.

Він повідомив, що бойові дії зранку були й на Куп’янському напрямку.

“На окремих ділянках Збройні сили України проводять свої штурмові дії з метою покращення позицій”, – доповнив заступник начальника ХОВА.