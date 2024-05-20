Авиаудары в районах Липцев и Ивановки: ГШ сообщил, где идут бои на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.
Враг получает жесткий отпор. Информация о потерях противника уточняется, добавили в Генштабе. Также армия РФ нанесла авиаудар в районе Липцев.
На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды ударили из авиации по украинским позициям неподалеку от Ивановки.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, бои, волчанск, ВСУ, генштаб, липцы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 14:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".