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Авиаудары в районах Липцев и Ивановки: ГШ сообщил, где идут бои на Харьковщине

Общество 14:48   20.05.2024
Виктория Яковенко
Авиаудары в районах Липцев и Ивановки: ГШ сообщил, где идут бои на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.

Враг получает жесткий отпор. Информация о потерях противника уточняется, добавили в Генштабе. Также армия РФ нанесла авиаудар в районе Липцев.

На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация контролируется. Одна попытка оккупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды ударили из авиации по украинским позициям неподалеку от Ивановки.

Читайте также: ХОВА: идут бои за Волчанск, линия фронта на севере Харьковщины стабилизирована

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения, недалеко от села Старица и города Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:30.".