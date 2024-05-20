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Гроза та дощ. Якою буде погода 21 травня у Харкові та області

Суспільство 20:04   20.05.2024
Оксана Якушко
Гроза та дощ. Якою буде погода 21 травня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 21 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів. ⭐️

Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧. Вранці та вдень гроза.⚡️

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 23 – 28°.

По місту: Вночі без істотних опадів. ⭐️

Вдень невеликий короткочасний дощ.🌧 Вранці та вдень гроза⚡️.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 25 – 27°.

Читайте також: У Харкові та області очікуються грози: попередження синоптиків

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 20:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".