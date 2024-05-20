Гроза та дощ. Якою буде погода 21 травня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 21 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів. ⭐️
Вдень місцями невеликий короткочасний дощ🌧. Вранці та вдень гроза.⚡️
Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 23 – 28°.
По місту: Вночі без істотних опадів. ⭐️
Вдень невеликий короткочасний дощ.🌧 Вранці та вдень гроза⚡️.
Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 25 – 27°.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, прогноз, прогноз погоды, Харків, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 20:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 21 травня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".