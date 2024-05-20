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Гроза и дождь. Какой будет погода 21 мая в Харькове и области

Общество 20:04   20.05.2024
Оксана Якушко
Гроза и дождь. Какой будет погода 21 мая в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. ⭐️
Днем местами небольшой кратковременный дождь. Днем и днем гроза.⚡️
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 8 — 13° тепла, днем 23 — 28°.

Ночью без существенных осадков. ⭐️
Днем кратковременный дождь. 🌧 Утром и днем гроза⚡️.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха: ночью 10 — 12° тепла, днем 25 — 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 20:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 21 мая, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".