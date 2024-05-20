В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.

«Утром и днем ​​21 мая по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.