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В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков

Погода 14:20   20.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.

«Утром и днем ​​21 мая по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 21 мая.".