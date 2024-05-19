Кратковременный дождь, местами гроза: погода в Харькове и области 20 мая
Фото: Василий Голосный
20 мая в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Местами может быть гроза.
В Харькове ночная температура будет составлять от 10 до 12 градусов тепла, днем – от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем от 21 до 26 тепла.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 20:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Местами может быть гроза.".