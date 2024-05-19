Live
  • Вс 19.05.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 39.43
  • EUR 42.85

Кратковременный дождь, местами гроза: погода в Харькове и области 20 мая

Погода 20:33   19.05.2024
Виктория Яковенко
Кратковременный дождь, местами гроза: погода в Харькове и области 20 мая Фото: Василий Голосный

20 мая в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Местами может быть гроза.

В Харькове ночная температура будет составлять от 10 до 12 градусов тепла, днем ​​– от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем ​​от 21 до 26 тепла.

Читайте также: Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости 19.05: удары по области и Харькову, завтра — День траура
Главные новости 19.05: удары по области и Харькову, завтра — День траура
19.05.2024, 20:55
Завтра в Харькове и области объявили День траура – ​​Синегубов
Завтра в Харькове и области объявили День траура – ​​Синегубов
19.05.2024, 20:36
Авиаудар по Харькову: «прилетели» УМПБ, пострадали две женщины (фото)
Авиаудар по Харькову: «прилетели» УМПБ, пострадали две женщины (фото)
19.05.2024, 19:38
Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области
Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области
19.05.2024, 17:14
КАБ попал в Центральный парк Харькова – Терехов о «прилетах» (видео)
КАБ попал в Центральный парк Харькова – Терехов о «прилетах» (видео)
19.05.2024, 17:50
Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: вечерние данные ГШ
Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: вечерние данные ГШ
19.05.2024, 20:51

Новости по теме:

17:14
Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области
15:16
Гроза: завтра в Харькове и области будет опасная погода
19:47
Ночью дождь, пока не потеплеет: прогноз погоды в Харькове и области на 8 мая
20:53
Жара, шквал, дождь с грозой и градом: погода в Харькове и области на 7 мая
20:43
Ночью – дожди и грозы. Какой будет погода 29 апреля в Харькове и области

Вы читали новость: «Кратковременный дождь, местами гроза: погода в Харькове и области 20 мая»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 20:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "20 мая в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Местами может быть гроза.".