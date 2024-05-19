Кратковременный дождь, местами гроза: погода в Харькове и области 20 мая

20 мая в Харькове и области ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Местами может быть гроза.

В Харькове ночная температура будет составлять от 10 до 12 градусов тепла, днем ​​– от 22 до 24, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 8 до 13 тепла, днем ​​от 21 до 26 тепла.

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