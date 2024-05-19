Короткочасний дощ, місцями гроза: погода у Харкові й області 20 травня
Фото: Василь Голосний
20 травня у Харкові та області вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ. Місцями може бути гроза.
У Харкові нічна температура становитиме від 10 до 12 градусів тепла, вдень – від 22 до 24, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 8 до 13 тепла, вдень – від 21 до 26 тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 20:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "20 травня у Харкові та області вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ. Місцями може бути гроза.".