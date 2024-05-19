Про небезпечну погоду синоптики попередили жителів Харкова та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 і 20 травня.

«У другій половині дня 19 травня зі збереженням вночі 20 травня по області та місту очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.