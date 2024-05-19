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Про небезпечну погоду синоптики попередили жителів Харкова та області

Погода 17:14   19.05.2024
Вікторія Яковенко
Про небезпечну погоду синоптики попередили жителів Харкова та області

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 і 20 травня.

«У другій половині дня 19 травня зі збереженням вночі 20 травня по області та місту очікується гроза. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2024 в 17:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 19 і 20 травня.".