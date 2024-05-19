Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 и 20 мая.

«Во второй половине дня 19 мая с сохранением ночью 20 мая по области и городу ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.