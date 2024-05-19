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Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области

Погода 17:14   19.05.2024
Виктория Яковенко
Об опасной погоде синоптики предупредили жителей Харькова и области

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 и 20 мая.

«Во второй половине дня 19 мая с сохранением ночью 20 мая по области и городу ожидается гроза. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2024 в 17:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 19 и 20 мая.".