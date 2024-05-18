Днем может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая

В воскресенье, 19 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем — небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем 20 — 22, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла, днем 18 — 23 градуса.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.