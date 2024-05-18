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Днем может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая

Общество 20:30   18.05.2024
Елена Нагорная
Днем может пойти дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 19 мая Фото: Василий Голосный

В воскресенье, 19 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем — небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов тепла, днем 20 — 22, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла, днем 18 — 23 градуса.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 19 мая, в Харькове и области ночью без существенных осадков. Днем — небольшой кратковременный дождь, местами с грозой.".