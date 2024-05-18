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Удень може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 травня

Суспільство 20:30   18.05.2024
Олена Нагорна
Удень може піти дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 19 травня Фото: Василь Голосний

У неділю, 19 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів тепла, вдень 20 – 22, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 7 до 12 градусів тепла, вдень 18 – 23 градуси.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2024 в 20:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 19 травня, у Харкові та області вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями з грозою".