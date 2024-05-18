Сегодня 18 мая: какой праздник и день в истории

18 мая в Украине – День борьбы за права крымскотатарского народа, День резервиста и День науки. В 2022-м в этот день на Харьковщине освободили Дементиевку. В 1291-м начался штурм последней крепости крестоносцев на Святой Земле – города Акра. В 1944-м власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. В 1974-м Индия присоединилась к «Клубу ядерных держав». Также в этот день в разные годы создали граммофонную пластинку и образ графа Дракулы.

Праздники и памятные даты 18 мая

18 мая в Украине — День борьбы за права крымскотатарского народа и День памяти геноцида крымскотатарского народа, День резервиста Украины, День науки в Украине (отмечают в третью субботу мая).

В мире: Международный день музеев, Международный день вакцины против ВИЧ.

Также отмечают: Всемирный день скандинавской ходьбы и День ресторана (в мае) (оба отмечают в третью субботу мая).

18 мая в истории

18 мая 1291 года начался штурм египетскими мамелюками последней крепости крестоносцев на Святой Земле — города Акра.

Перед тем, в 1289 году, войска мамлюкского султана Калауна взяли Триполи. Так что из больших крепостей крестоносцев Акра оставалась последней. Правители европейских государств войска в поддержку не предоставили, только Папа Римский Николай IV направил в Акру 1600 ломбардских наемников. Но наемникам Папа не заплатил, так что на месте они ничего лучше не придумали, чем начать грабить поселения мусульман вокруг города. А в 1290 году они же устроили погром в кварталах мусульман в самой Акре. Это стало поводом для султана разорвать и без того шаткое перемирие с находившимися в этом городе тамплиерами и госпитальерами. Историки отмечают: хоть повод был, но если бы не было, его бы придумали. Так как войско для осады и штурма Акры Калаун начал собирать заранее. Попытки Великого магистра ордена тамплиеров Гильома де Боже провести переговоры с султаном и добиться перемирия, разумеется, были напрасны.

Так что уже в начале апреля войска султана прибыли под стены Акры и начали ее осаду. В течение месяца боевые действия были довольно вялыми. Стены крепости обстреливали из камнеметов, солдаты пытались вручную засыпать защищавший крепость ров, со стен били арбалетчики, а рыцари периодически проводили кавалерийские вылазки за городские стены. В конце апреля инженеры завершили собирать тяжелую осадную технику. Четвертого мая начался массированный обстрел Акры. Одновременно в город прибыл по морю король Иерусалима и Кипра Генрих II с несколькими тысячами воинов. Он пытался отправить послов к султану и провести переговоры, но получил категорический отказ. Уже через три дня в результате обстрелов и подкопов стены крепости не выдержали – упали несколько башен и кладка у ворот. Методичное разрушение длилось до 16 мая. Увидев, как «тает» слой камней, защищающий Акру, король со своими войсками начал грузиться назад на корабли. То же самое стали делать как местные жители, так и находившиеся в Акре киприоты, венецианцы и пизанцы. Единственными, кто не отступал, стали рыцари орденов тамплиеров и госпитальеров. Они продолжали сражаться с врагом, имевшим значительное численное преимущество.

17 мая смертельное ранение получил великий магистр ордена тамплиеров Гильом де Боже. По легенде, раненый, он кричал своим рыцарям: «Смотрите – я не бегу, я умираю!» Он умер через несколько часов в казармах.

Генеральный штурм Акры по приказу султана начался 18 мая. Первые удары защитники города отразили, однако уже было четко понятно, к чему все идет. Гражданские в хаосе бросились в гавани, чтобы сесть на оставшиеся корабли. В процессе, конечно, произошел ряд трагедий. Одна из них – попытка Патриарха Иерусалимского загрузить максимальное количество беженцев на свою лодку. В результате лодка утонула, а патриарх и значительное количество погрузившихся на судно людей погибли.

Все защитники города и рыцари, решившие сражаться до последнего, собрались в замке тамплиеров. В городе тем временем царил хаос и резня. Замок мамлюки штурмовали в течение недели, но тщетно. Пока же войска султана сосредоточились на тамплиерах, те смогли организовать эвакуацию населения морем, а также вывезли свою казну. 28 мая султан предложил тамплиерам почетные условия капитуляции – выход в гавань с оружием в руках. Они приняли условия и выдвинулись к галерам в гавани вместе с гражданскими, которые еще не покинули город. В знак капитуляции они вывесили над башней флаг ислама. Но один из эмиров, находившийся со своими войсками в городе, воспринял этот флаг, как знак захвата крепости, и напал на беженцев. Тамплиеры применили оружие и снова заперлись в крепости. Повторная попытка договориться с султаном была напрасной – парламентеров обезглавили. 30 мая саперы султана взорвали башню, где забаррикадировались последние защитники Акры, а когда та упала – добили выживших под обломками.

После падения Акры оставшиеся крестоносцы на Святой Земле уже почти не сопротивлялись врагу: к концу лета все островки некогда большой территории крестоносцев пали. Остатки рыцарей покинули Святую Землю, а мамелюки уничтожили все замки европейцев на побережье.

18 мая 1888 года в США изобретатель граммофонной пластинки Эмиль Берлинер впервые продемонстрировал ее публике. Подробнее.

18 мая 1897 года можно считать «Днем рождения графа Дракулы». В этот день вышел роман Брэма Стокера «Дракула». Подробнее.

18 мая 1944 года власти СССР начали операцию по депортации крымских татар. Подробнее.

18 мая 1974 года Индия присоединилась к «Клубу ядерных государств». Подробнее.

18 мая 1992 года крымские татары Украины впервые отметили День национального траура в память о депортации из Крыма.

18 мая 2004 года во время спуска с горы Макалу погиб украинский альпинист и капитан сборной страны по альпинизму Владислав Терзыул. Подробнее.

18 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил об освобождении от российских оккупантов села Дементиевка Харьковской области.

Церковный праздник 18 мая

18 мая чтят память святых отцов семи Вселенских Соборов. Вселенские Соборы – собрания предстоятелей и представителей всех поместных церквей, которые созывали для противоборства ересям и утверждения правил богослужения и постулатов христианского вероучения, которые становились обязательными для всей церкви. В соборах традиционно участвовали главы поместных церквей (или их официальные представители), а также епископат, представлявший епархии. Догматические и канонические решения Вселенских Соборов признаются обязательными для всей церкви. Чтобы собор получил статус Вселенского, его постановления должны быть приняты всеми поместными церквями. Всего было семь Вселенских Соборов с 325 по 787 годы: Никейский, Константинопольский, Эфесский, Халкидонский, Константинопольский 2-й, Константинопольский 3-й и Никейский 2-й. Всего в этих семи соборах приняли участие более 2000 епископов и священников – все их молитвенно вспоминают 18 мая.

Народные приметы

Если луна в облаках – будет дождь.

Если громко каркают вороны – будет дождь.

Если с дуба опадают листья, то год будет неурожайным.

Что нельзя делать 18 мая

Нельзя отказывать в подаянии.

Нельзя начинать новые дела или переходить на новую работу.

Нельзя шить.