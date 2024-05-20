У Харкові та області очікуються грози: попередження синоптиків
Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 21 травня.
«Вранці та вдень 21 травня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 14:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 21 травня.".