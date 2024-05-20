У Харкові та області очікуються грози: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 21 травня.

«Вранці та вдень 21 травня по області та місту очікуються грози. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.