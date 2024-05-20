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4 місце в Україні за кількістю відкритих підприємств посідає Харків – Терехов

Суспільство 21:47   20.05.2024
Оксана Якушко
4 місце в Україні за кількістю відкритих підприємств посідає Харків – Терехов

У Харкові попри все бізнес продовжує функціонувати, розповів мер міста Ігор Терехов у випуску проєкту «Слава+».

«Відкрилося чимало маленьких кафе, ресторанів, літніх майданчиків. Коли йдеш вулицями міста, то бачиш, з якою любов’ю все це зроблено. До Харкова повернулося чимало людей з-за кордону, зі Львова, Закарпаття та інших регіонів, які виїжджали під час першого року повномасштабного вторгнення рф. І те найкраще, що вони побачили там, вони сьогодні втілюють у Харкові», – розповів Терехов.

Попри все Харків посідає четверте місце в Україні за кількістю нових малих підприємств, які відкриваються.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 21:47;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові попри все бізнес продовжує функціонувати, розповів мер міста Ігор Терехов у випуску проєкту «Слава+».".