4 місце в Україні за кількістю відкритих підприємств посідає Харків – Терехов
У Харкові попри все бізнес продовжує функціонувати, розповів мер міста Ігор Терехов у випуску проєкту «Слава+».
«Відкрилося чимало маленьких кафе, ресторанів, літніх майданчиків. Коли йдеш вулицями міста, то бачиш, з якою любов’ю все це зроблено. До Харкова повернулося чимало людей з-за кордону, зі Львова, Закарпаття та інших регіонів, які виїжджали під час першого року повномасштабного вторгнення рф. І те найкраще, що вони побачили там, вони сьогодні втілюють у Харкові», – розповів Терехов.
Попри все Харків посідає четверте місце в Україні за кількістю нових малих підприємств, які відкриваються.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, бізнес, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 21:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові попри все бізнес продовжує функціонувати, розповів мер міста Ігор Терехов у випуску проєкту «Слава+».".