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4-е место в Украине по количеству новых предприятий занимает Харьков – Терехов

Общество 21:47   20.05.2024
Оксана Якушко
4-е место в Украине по количеству новых предприятий занимает Харьков – Терехов Скриншот

В Харькове при всем бизнес продолжает функционировать, рассказал мэр города Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».

«Открылось немало маленьких кафе, ресторанов, летних площадок. Когда идешь по улицам города, то видишь, с какой любовью все это делают. В Харьков вернулись многие из-за границы, из Львова, Закарпатья и других регионов, которые выезжали во время первого года полномасштабного вторжения рф. И самое лучшее, что они увидели там, они воплощают сегодня в Харькове», — рассказал Терехов.

Несмотря на все, Харьков сегодня занимает четвертое место в Украине по количеству новых открывающихся малых предприятий, отметил Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 21:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове при всем бизнес продолжает функционировать, рассказал мэр города Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».".