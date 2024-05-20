Харьков планирует купить оборудование для отопительного сезона – Терехов

В настоящее время в городе готовят фундамент под будущие котельные, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».

«Мы много работаем по этому направлению с нашими партнерами. Я договорился взять кредитные средства у Международного банка реконструкции и развития. Мы подпишем соглашение, чтобы закупить необходимое оборудование. И мы не сидим, сложа руки, а уже работаем. В частности, заливаем фундамент под будущие модульные котельные, подводим сети», – рассказал мэр.

Также Харьков уже забронировал у мировых производителей необходимое оборудование, включая когенерационные установки.