Харьков планирует купить оборудование для отопительного сезона – Терехов
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В настоящее время в городе готовят фундамент под будущие котельные, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».
«Мы много работаем по этому направлению с нашими партнерами. Я договорился взять кредитные средства у Международного банка реконструкции и развития. Мы подпишем соглашение, чтобы закупить необходимое оборудование. И мы не сидим, сложа руки, а уже работаем. В частности, заливаем фундамент под будущие модульные котельные, подводим сети», – рассказал мэр.
Также Харьков уже забронировал у мировых производителей необходимое оборудование, включая когенерационные установки.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 20:43;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время в городе готовят фундамент под будущие котельные, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».".