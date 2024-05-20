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Харьков планирует купить оборудование для отопительного сезона – Терехов

Общество 20:43   20.05.2024
Оксана Якушко
Харьков планирует купить оборудование для отопительного сезона – Терехов Скриншот

В настоящее время в городе готовят фундамент под будущие котельные, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».

«Мы много работаем по этому направлению с нашими партнерами. Я договорился взять кредитные средства у Международного банка реконструкции и развития. Мы подпишем соглашение, чтобы закупить необходимое оборудование. И мы не сидим, сложа руки, а уже работаем. В частности, заливаем фундамент под будущие модульные котельные, подводим сети», – рассказал мэр.

Также Харьков уже забронировал у мировых производителей необходимое оборудование, включая когенерационные установки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 20:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время в городе готовят фундамент под будущие котельные, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в выпуске проекта «Слава+».".