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Харків планує купити обладнання для опалювального сезону – Терехов

Суспільство 20:43   20.05.2024
Оксана Якушко
Харків планує купити обладнання для опалювального сезону – Терехов

Наразі у місті готують фундамент під майбутні котельні, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у випуску проєкта «Слава+».

«Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку з нашими партнерами. Я домовився взяти кредитні кошти в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Ми підпишемо угоду, щоб мати можливість закупити необхідне устаткування. І ми не сидимо, склавши руки, а вже працюємо. Зокрема, заливаємо фундамент під майбутні модульні котельні, підводимо мережі», – розповів мер.

Також Харків уже забронював у світових виробників необхідне обладнання, включаючи когенераційні установки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 20:43;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у місті готують фундамент під майбутні котельні, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у випуску проєкта «Слава+».".