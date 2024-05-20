Харків планує купити обладнання для опалювального сезону – Терехов
Наразі у місті готують фундамент під майбутні котельні, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у випуску проєкта «Слава+».
«Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку з нашими партнерами. Я домовився взяти кредитні кошти в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Ми підпишемо угоду, щоб мати можливість закупити необхідне устаткування. І ми не сидимо, склавши руки, а вже працюємо. Зокрема, заливаємо фундамент під майбутні модульні котельні, підводимо мережі», – розповів мер.
Також Харків уже забронював у світових виробників необхідне обладнання, включаючи когенераційні установки.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, банк, гроші, Международный банк, оборудование, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 20:43;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі у місті готують фундамент під майбутні котельні, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у випуску проєкта «Слава+».".