Харків планує купити обладнання для опалювального сезону – Терехов

Наразі у місті готують фундамент під майбутні котельні, повідомив мер Харкова Ігор Терехов у випуску проєкта «Слава+».

«Ми дуже багато працюємо в цьому напрямку з нашими партнерами. Я домовився взяти кредитні кошти в Міжнародному банку реконструкції та розвитку. Ми підпишемо угоду, щоб мати можливість закупити необхідне устаткування. І ми не сидимо, склавши руки, а вже працюємо. Зокрема, заливаємо фундамент під майбутні модульні котельні, підводимо мережі», – розповів мер.

Також Харків уже забронював у світових виробників необхідне обладнання, включаючи когенераційні установки.