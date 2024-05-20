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Сили оборони відбивають атаку ворога на Харківщині, Генштаб про втрати РФ

Події 11:56   20.05.2024
Оксана Горун
Сили оборони відбивають атаку ворога на Харківщині, Генштаб про втрати РФ

Генштаб ЗСУ в першому зведенні 20 травня поінформував, що просто зараз іде атака росіян у напрямку села Стариця під Вовчанськом.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах“, – поінформував Генштаб.

Минулої доби росіяни на Харківському напрямку зазнали втрат у 40 одиниць озброєння та техніки, а також – 261 особу.

Наші воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів“, – перерахували в ГШ.

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Також атаку росіян відбили на Куп’янському напрямку – в районі Синьківки.

“У свою чергу, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована“, – підкреслили в Генштабі.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в першому зведенні 20 травня поінформував, що просто зараз іде атака росіян у напрямку села Стариця під Вовчанськом".