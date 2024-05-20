Силы обороны отражают атаку врага на Харьковщине, Генштаб о потерях РФ

Генштаб ВСУ в первой сводке 20 мая проинформировал, что прямо сейчас идет атака россиян в направлении села Старица под Волчанском.

«На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах», — проинформировал Генштаб.

За минувшие сутки россияне на Харьковском направлении понесли потери в 40 единиц вооружения и техники, а также — 261 человека.

«Наши воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БПЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей», — перечислили в ГШ.

Также атаку россиян отразили на Купянском направлении — в районе Синьковки.

«В свою очередь, в отдельных районах украинские воины совершают штурмовые действия. Ситуация контролируемая», — подчеркнули в Генштабе.