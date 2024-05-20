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Силы обороны отражают атаку врага на Харьковщине, Генштаб о потерях РФ

Происшествия 11:56   20.05.2024
Оксана Горун
Силы обороны отражают атаку врага на Харьковщине, Генштаб о потерях РФ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в первой сводке 20 мая проинформировал, что прямо сейчас идет атака россиян в направлении села Старица под Волчанском.

«На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах», — проинформировал Генштаб.

За минувшие сутки россияне на Харьковском направлении понесли потери в 40 единиц вооружения и техники, а также — 261 человека.

«Наши воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БПЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей», — перечислили в ГШ.

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Также атаку россиян отразили на Купянском направлении — в районе Синьковки.

«В свою очередь, в отдельных районах украинские воины совершают штурмовые действия. Ситуация контролируемая», — подчеркнули в Генштабе.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 11:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в первой сводке 20 мая проинформировал, что прямо сейчас идет атака россиян в направлении села Старица под Волчанском".