Силы обороны отражают атаку врага на Харьковщине, Генштаб о потерях РФ
Генштаб ВСУ в первой сводке 20 мая проинформировал, что прямо сейчас идет атака россиян в направлении села Старица под Волчанском.
«На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника по направлению села Старица. Ситуация контролируемая. Кроме того, наши подразделения приняли меры по усилению оборонных рубежей и позиций в определенных районах», — проинформировал Генштаб.
За минувшие сутки россияне на Харьковском направлении понесли потери в 40 единиц вооружения и техники, а также — 261 человека.
«Наши воины уничтожили один танк, артсистему, восемь единиц автомобильной и спецтехники и 13 БПЛА. Кроме того, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, восемь артиллерийских систем и шесть автомобилей», — перечислили в ГШ.
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Также атаку россиян отразили на Купянском направлении — в районе Синьковки.
«В свою очередь, в отдельных районах украинские воины совершают штурмовые действия. Ситуация контролируемая», — подчеркнули в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 11:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в первой сводке 20 мая проинформировал, что прямо сейчас идет атака россиян в направлении села Старица под Волчанском".