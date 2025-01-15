Сегодня 15 января: какой праздник и день в истории

15 января 1559 года короновали королеву Англии Елизавету I. В 1919-м произошло Великое затопление патокой Бостона. В тот же день в Берлине убили основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург. В 1941-м во Львове начался «Процесс 59-ти» – советские оккупанты судили членов ОУН. В 1943-м в США открыли здание Пентагона. В 2001-м начала работу Википедия. В 2009-м американские пилоты спасли пассажиров, посадив самолет на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Праздники и памятные даты 15 января

15 января – День рождения Википедии.

Также сегодня: День селфи в музее (отмечают каждую третью среду января), День шляпы, День сока фреш, День клубничного мороженого.

15 января в истории

15 января 1559 года состоялась коронация последнего английского монарха из династии Тюдоров – королевы Елизаветы I. Подробнее.

15 января 1776 года во Львове вышел первый экземпляр первого популярного на территории Украины периодического издания – «Gazette de Leopol». Подробнее

15 января 1919 года произошло Великое затопление патокой Бостона (США). Потоп из сиропа оказался совсем не таким радостным, как в детских мечтах, а наоборот — трагическим. Из-за «липкого наводнения» погиб 21 человек, еще 150 попали в больницы.

Катастрофа произошла на заводе Purity Distilling Company. Эта компания разгружала патоку с кораблей и хранила в огромном резервуаре для дальнейшей передачи по трубопроводу на завод, который изготавливал этанол. Резервуар, где накапливали сиропообразное вещество, был 15 метров в высоту и 27 — в диаметре (объемом 8700 кубических метров). И он был заполнен под завязку. Накануне чрезвычайного происшествия корабль доставил очередную партию мелассы (черной или кормовой патоки). Ее подогрели, чтобы снизить вязкость и легче перегрузить в резервуар. Следом еще и температура воздуха в Бостоне поднялась до нестандартных для января четырех градусов тепла. Как полагают, именно тепловое расширение патоки в резервуаре привело к тому, что он взорвался. Это произошло около 12:30. Весь объем вязкой сладкой жижи вылился одновременно на улицы Бостона. Волна патоки на пике была высотой восемь метров и двигалась со скоростью около 56 км/ч. Поскольку патока намного плотнее воды, то и последствия «сладкого цунами» были впечатляющими: жидкость разрушила несколько зданий рядом с резервуаром, снесла с рельсов электричку, носила по улицам грузовики… Конечно же, встречи с волной не пережили люди, которым не посчастливилось находиться рядом.

«Патока, по пояс, покрывала улицу, кружилась и пузырилась вокруг обломков… То здесь, то там сбивалась какая-то форма — было ли это животное или человек, было невозможно сказать. Лишь движения и трепет в липкой массе показывали, где есть какая-то жизнь… Лошади гибли, как мухи на липкой мухоловке… Люди — мужчины и женщины — пострадали также», — описал те события автор книги «Темный прилив: Великое бостонское патоковое наводнение 1919 года» Стивен Пулео.

Поисковые работы на месте трагедии продолжались четыре дня. К ним, кроме местных спасателей и Красного креста, подключили курсантов и подразделение ВМС США. Очистка улиц Бостона продолжалась в течение недель, а гавань была коричневой от патоки и липкой до лета.

Впоследствии 119 жителей Бостона подали коллективный иск против промышленной алкогольной компании США (USIA), которая являлась владелицей Purity Distilling Company. Компания пыталась доказать, что катастрофа произошла не по техническим причинам или из-за халатности сотрудников, а в результате диверсии – якобы резервуар «взорвали анархисты». Аргументировали тем, что частично этанол, производимый компанией, шел на производство боеприпасов. Но никаких доказательства этой версии так и не нашли. После трех лет судебных разбирательств, USIA признали ответственной за трагедию в Бостоне. Компания выплатила 628 тысяч долларов возмещения ущерба (в 2023 году с поправкой на инфляцию это было бы 11 млн долл.). Родственникам погибших выплатили по 7000 долларов (123 тысячи в современных деньгах). Резервуар для патоки не восстанавливали. Сейчас на его месте – бейсбольная площадка.

15 января 1919 года казнили инициаторов вооруженного коммунистического восстания в Берлине, основателей немецкой Компартии Карла Либкнехта и Розу Люксембург. Подробнее.

15 января 1941 года во Львове начался политический «Процесс 59-ти». Подробнее.

15 января 1943 года в США открыли после строительства здание Пентагона. Подробнее.

15 января 1992 года президиум Верховной Рады Украины утвердил музыкальную редакцию Государственного Гимна Украины – музыку Михаила Вербицкого.

15 января 1992 года Ямайка и Австрия признали независимость Украины.

15 января 1993 года в США вышла в эфир последняя (2137-я) серия «Санта-Барбары». Подробнее.

15 января 2001 года Джимми Уэйлс и Ларри Сенгер запустили Википедию. Подробнее.

15 января 2009 года американский экипаж «Airbus A320» спас от гибели 146 пассажиров, посадив самолет на воду реки Гудзон посреди Нью-Йорка.

Церковный праздник 15 января

15 января чтят память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника. Подробнее.

Народные приметы

Если день был ясный, а вечером появились тучи, то погода скоро изменится.

Если воробьи тихо сидят на деревьях, будет снегопад.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя выяснять отношения.

Лучше без крайней необходимости не выходить из дома.