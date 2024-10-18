«СОУ существенно приостановили продвижение врага на Купянщине» — Ахиллес

О главной задаче врага на Купянском направлении сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, задача врага на этом участке фронта — занять плацдарм на левобережье реки Оскол с последующим продвижением к Купянску-Узловому.

«Противник применяет все, что у него есть. Это живая сила, иногда кажется, что в каком-то неограниченном количестве. Потому что противник позволяет себе штурмовать, как двойками-тройками, так и к примеру, перебегать по чистому полю по 10-12 человек. Несмотря на это, бой продолжается, СОУ существенно приостановили продвижение врага», – отметил Федоренко.

На Липцевском направлении – инициатива на стороне украинских воинов, заявил Ахиллес.

«Принимаются меры по системному уничтожению всех целей противника и, соответственно, за последний период на этом отрезке произошло и улучшение положения. То есть Силам обороны удалось отодвинуть противника с нескольких позиций», — добавил Федоренко.