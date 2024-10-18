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«СОУ существенно приостановили продвижение врага на Купянщине» — Ахиллес

Общество 12:37   18.10.2024
Виктория Яковенко
«СОУ существенно приостановили продвижение врага на Купянщине» — Ахиллес скриншот

О главной задаче врага на Купянском направлении сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

По его словам, задача врага на этом участке фронта — занять плацдарм на левобережье реки Оскол с последующим продвижением к Купянску-Узловому.

«Противник применяет все, что у него есть. Это живая сила, иногда кажется, что в каком-то неограниченном количестве. Потому что противник позволяет себе штурмовать, как двойками-тройками, так и к примеру, перебегать по чистому полю по 10-12 человек. Несмотря на это, бой продолжается, СОУ существенно приостановили продвижение врага», – отметил Федоренко.

На Липцевском направлении – инициатива на стороне украинских воинов, заявил Ахиллес.

«Принимаются меры по системному уничтожению всех целей противника и, соответственно, за последний период на этом отрезке произошло и улучшение положения. То есть Силам обороны удалось отодвинуть противника с нескольких позиций», — добавил Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 12:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О главной задаче врага на Купянском направлении сообщил в эфире нацмарафона командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92-й ОШБр Юрий Федоренко.".