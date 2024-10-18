«СОУ суттєво призупинили просування ворога на Куп’янщині» – Ахіллес
Про головну задачу ворога на Куп’янському напрямку повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.
За його даними, завдання ворога на цій ділянці фронту – зайняти плацдарм на лівобережжі річки Оскіл із подальшим просуванням до Купʼянська-Вузлового.
«Противник застосовує все, що в нього є. Це жива сила, інколи здається, що в якійсь такій необмеженій кількості. Тому, що противник дозволяє собі штурмувати, як двійками-трійками, так і до прикладу, перебігати в чистому полі по 10-12 осіб. Попри це, бій продовжується, СОУ суттєво призупинили просування ворога», – зазначив Федоренко.
На Липцівському напрямку – ініціатива на боці українських воїнів, заявив Ахіллес.
«Вживаються заходи щодо системного знищення всіх цілей противника і, відповідно, за останній період на цьому відтинку відбулося і покращення положення. Тобто, Силам оборони вдалося відсунути противника з декількох позицій», – додав Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, ворог, инициатива, Купянское, Липцевское, направлення, федоренко;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про головну задачу ворога на Куп’янському напрямку повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.".