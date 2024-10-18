«СОУ суттєво призупинили просування ворога на Куп’янщині» – Ахіллес

Про головну задачу ворога на Куп’янському напрямку повідомив в етері нацмарафону командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-й ОШБр Юрій Федоренко.

За його даними, завдання ворога на цій ділянці фронту – зайняти плацдарм на лівобережжі річки Оскіл із подальшим просуванням до Купʼянська-Вузлового.

«Противник застосовує все, що в нього є. Це жива сила, інколи здається, що в якійсь такій необмеженій кількості. Тому, що противник дозволяє собі штурмувати, як двійками-трійками, так і до прикладу, перебігати в чистому полі по 10-12 осіб. Попри це, бій продовжується, СОУ суттєво призупинили просування ворога», – зазначив Федоренко.

На Липцівському напрямку – ініціатива на боці українських воїнів, заявив Ахіллес.

«Вживаються заходи щодо системного знищення всіх цілей противника і, відповідно, за останній період на цьому відтинку відбулося і покращення положення. Тобто, Силам оборони вдалося відсунути противника з декількох позицій», – додав Федоренко.