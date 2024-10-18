ISW: українські ДРГ заходили до Бєлгородської області, РФ атакує на Куп’янщині

Вранці 18 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про спроби РФ наступати на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про результати штурмів.

Протягом кількох діб росіяни намагаються наступати на півночі Харківщини – у районі Вовчанська та Стариці. Проте аналітики заявляють, що окупанти так і не змогли досягти якихось успіхів на цьому напрямку. Тим часом українські захисники прорвалися до Бєлгородської області.

“Російські блогери стверджували, що українські ДРГ увійшли до лісової зони на захід від Журавлівки Бєлгородської області (безпосередньо через міжнародний кордон на північ від міста Харкова та на південний захід від російських позицій на півночі Харківської області) і марно намагалися закріпитися в районі, перш ніж наступ відбили російські війська”, – зазначили в ISW.

На Куп’янському напрямку, за даними аналітиків, ситуація залишається без змін. ЗС РФ продовжують штурмувати наші позиції, а нещодавно росіяни почали поширювати кадри, на яких вони нібито б’ють по мосту через річку Оскіл між Боровою та Гороховаткою. Цю інформацію зараз перевіряють в Інституті вивчення війни.

“Російські війська продовжували наступ на північний схід від Куп’янська в районі Голубівки, Петропавлівки та в напрямку Кучерівки; на схід від Куп’янська біля Степової Новоселівки та Піщаного; на південний схід від Куп’янська біля Глушківки, Колесниківки, Кругляківки, на захід від Сватового, – уточнили аналітики.