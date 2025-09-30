Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:16
В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине
По данным Генштаба ВСУ, россияне пытались прорваться на Харьковщине семь раз.
Четыре боя шло на Южно-Слобожанском направлении. Украинские защитники отбивали атаки россиян возле Волчанска.
На Купянщине ВС РФ пытались прорваться три раза около Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боестолкновений. Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, произвел 4463 обстрела, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе», – передает Генштаб.
07:48
ГСЧС: в двух районах Харьковщины бушуют лесные пожары
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей был 51 оперативный выезд.
Спасатели уточнили, что 44 пожара возникли в регионе за сутки. 29 из них – в лесах.
«Продолжается ликвидация пяти лесных пожаров на территории Изюмского и Харьковского районов», – отметили в ГСЧС.
Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 76 единиц взрывоопасных предметов.
«В Чугуевском районе, в селе Слобожанское, получил взрывное осколочное ранение парень 2009 года рождения, предварительно патрон. Он был госпитализирован в больницу», – напомнили спасатели.
07:29
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
По данным Института изучения войны, ВС РФ продвинулись на Великобурлукском направлении.
Эксперты сообщили, что недавно оккупанты захватили часть территорий около Амбарного. Тут враг пытался прорваться в течение последних двух суток.
«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске, в восточном Волчанске и западнее Синельниково (все северо-восточнее города Харьков)», – отметили эксперты.
На остальных участках фронта – ситуация без изменения. Не смогли прорваться россияне на Купянском направлении – там враг атаковал в самом Купянске, а также возле Каменки. Все штурмы россиян отбили ВСУ и на Боровском направлении – в районе Загрызово и Грековки.
