Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины

Украина 08:16   30.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:16

В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине

По данным Генштаба ВСУ, россияне пытались прорваться на Харьковщине семь раз.

Четыре боя шло на Южно-Слобожанском направлении. Украинские защитники отбивали атаки россиян возле Волчанска.

На Купянщине ВС РФ пытались прорваться три раза около Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боестолкновений. Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, произвел 4463 обстрела, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе», – передает Генштаб.

07:48

ГСЧС: в двух районах Харьковщины бушуют лесные пожары

По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей был 51 оперативный выезд.

Спасатели уточнили, что 44 пожара возникли в регионе за сутки. 29 из них – в лесах.

«Продолжается ликвидация пяти лесных пожаров на территории Изюмского и Харьковского районов», – отметили в ГСЧС.

Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 76 единиц взрывоопасных предметов.

«В Чугуевском районе, в селе Слобожанское, получил взрывное осколочное ранение парень 2009 года рождения, предварительно патрон. Он был госпитализирован в больницу», – напомнили спасатели.

07:29

Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности

По данным Института изучения войны, ВС РФ продвинулись на Великобурлукском направлении.

Эксперты сообщили, что недавно оккупанты захватили часть территорий около Амбарного. Тут враг пытался прорваться в течение последних двух суток.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске, в восточном Волчанске и западнее Синельниково (все северо-восточнее города Харьков)», – отметили эксперты.

На остальных участках фронта – ситуация без изменения. Не смогли прорваться россияне на Купянском направлении – там враг атаковал в самом Купянске, а также возле Каменки. Все штурмы россиян отбили ВСУ и на Боровском направлении – в районе Загрызово и Грековки.

Читайте также: Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
30.09.2025, 07:11
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
30.09.2025, 08:16
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2025, 06:00
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
29.09.2025, 19:54
В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине
В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине
30.09.2025, 08:12

Новости по теме:

26.09.2025
Четверо полицейских ранены, рекордные долги за коммуналку — итоги 26 сентября
26.09.2025
Новости Харькова — главное 26 сентября: вернули свет, долги за «коммуналку»
25.09.2025
Новости Харькова — главное 25 сентября: удары КАБов, пожар в Харькове
24.09.2025
«Шахеды» выключили свет в Харькове, ДРГ в Купянске — итоги 24 сентября (видео)
24.09.2025
Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы со светом, Терехов в Сумах

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".