О результатах обстрелов Харьковской области сообщил Синегубов

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, погибших и раненых из-за обстрелов Харьковщины нет.

«В результате взрыва неизвестного предмета в г. Слобожанское пострадал 16-летний парень», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону прилетел fpv-дрон.

В результате обстрелов в Купянском районе поврежден дом, также горели луга. В селе Тимофеевка Богодуховского района под ударами оказалось частное домовладение.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что на прошлой неделе враг атаковал по меньшей мере 37 населенных пунктов региона, в том числе Харьков. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали 17 человек, среди них – 14-летняя девочка. Четверо человек погибли.