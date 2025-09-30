ГСЧС: в двух районах Харьковщины бушуют лесные пожары
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей был 51 оперативный выезд.
Спасатели уточнили, что 44 пожара возникли в регионе за сутки. 29 из них – в лесах.
«Продолжается ликвидация пяти лесных пожаров на территории Изюмского и Харьковского районов», – отметили в ГСЧС.
Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 76 единиц взрывоопасных предметов.
«В Чугуевском районе, в селе Слобожанское, получил взрывное осколочное ранение парень 2009 года рождения, предварительно патрон. Он был госпитализирован в больницу», – напомнили спасатели.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что на прошлой неделе враг атаковал по меньшей мере 37 населенных пунктов региона, в том числе Харьков. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали 17 человек, среди них – 14-летняя девочка. Четверо человек погибли.
