ГСЧС: в двух районах Харьковщины бушуют лесные пожары

Происшествия 07:43   30.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
По данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, у спасателей был 51 оперативный выезд. 

Спасатели уточнили, что 44 пожара возникли в регионе за сутки. 29 из них – в лесах.

«Продолжается ликвидация пяти лесных пожаров на территории Изюмского и Харьковского районов», – отметили в ГСЧС.

Также за сутки пиротехники изъяли и обезвредили 76 единиц взрывоопасных предметов.

«В Чугуевском районе, в селе Слобожанское, получил взрывное осколочное ранение парень 2009 года рождения, предварительно патрон. Он был госпитализирован в больницу», – напомнили спасатели.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что на прошлой неделе враг атаковал по меньшей мере 37 населенных пунктов региона, в том числе Харьков. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрелов пострадали 17 человек, среди них – 14-летняя девочка. Четверо человек погибли.

Читайте также: Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности

Автор: Николь Костенко-Лагутина
