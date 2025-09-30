ДСНС: у двох районах Харківщини вирують лісові пожежі

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, у рятувальників був 51 оперативний виїзд.

Рятувальники уточнили, що 44 пожежі виникли в регіоні за добу. 29 із них – у лісах.

“Триває ліквідація 5 лісових пожеж на території Ізюмського та Харківського районів”, – зазначили у ДСНС.

Також за добу піротехніки вилучили та знешкодили 76 одиниць вибухонебезпечних предметів.

“У Чугуївському районі, в селі Слобожанське отримав вибухове уламкове поранення хлопець 2009 року народження, попередньо патрон. Він був госпіталізований до лікарні”, – нагадали рятувальники.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що минулого тижня ворог атакував щонайменше 37 населених пунктів регіону, зокрема Харків. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів постраждали 17 людей, серед них – 14-річна дівчинка. Четверо людей загинули.