Ворог окупував нові території на Харківщині – в ISW повідомили подробиці

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни змогли просунутися на Великобурлуцькому напрямку.

Аналітики уточнили, що нещодавно ЗС РФ захопили частину територій на північному сході від Амбарного. Бої біля цього населеного пункту тривали протягом останніх двох діб.

“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську, у східному Вовчанську та на захід від Синельникового (усі на північний схід від міста Харків)”, – зазначили експерти.

Ситуація інших напрямах залишилася незмінною. Так залишилася марними спроби росіян прорватися на Куп’янському напрямку – там ворог атакував у самому Куп’янську, а також біля Кам’янки.

Усі штурми росіян відбили ЗСУ і на Борівському напрямку – у районі Загризового та Греківки.