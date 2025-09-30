Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности

По данным Института изучения войны (ISW), россияне смогли продвинуться на Великобурлукском направлении.

Аналитики уточнили, что недавно ВС РФ захватили часть территорий на северо-востоке от Амбарного. Бои около этого населенного пункта шли в течение последних двух суток.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске, в восточном Волчанске и западнее Синельниково (все северо-восточнее города Харьков)», – отметили эксперты.

Ситуация на остальных направлениях осталась неизменной. Так не увенчались успехом попытки россиян прорваться на Купянском направлении – там враг атаковал в самом Купянске, а также возле Каменки.

Все штурмы россиян отбили ВСУ и на Боровском направлении – в районе Загрызово и Грековки.