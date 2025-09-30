Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности

Украина 07:11   30.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности

По данным Института изучения войны (ISW), россияне смогли продвинуться на Великобурлукском направлении.

Аналитики уточнили, что недавно ВС РФ захватили часть территорий на северо-востоке от Амбарного. Бои около этого населенного пункта шли в течение последних двух суток.

«Неподтвержденные утверждения: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на левом (южном) берегу реки Волчья в Волчанске, в восточном Волчанске и западнее Синельниково (все северо-восточнее города Харьков)», – отметили эксперты.

Ситуация на остальных направлениях осталась неизменной. Так не увенчались успехом попытки россиян прорваться на Купянском направлении – там враг атаковал в самом Купянске, а также возле Каменки.

Все штурмы россиян отбили ВСУ и на Боровском направлении – в районе Загрызово и Грековки.

Читайте также: 19 атак пережил Харьков за неделю: возможны перебои со светом – Терехов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности
30.09.2025, 07:11
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
Новости Харькова — главное 30 сентября: ситуация на фронте Харьковщины
30.09.2025, 08:16
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 сентября: какой праздник и день в истории
30.09.2025, 06:00
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
Все на Харьковщине — в зоне риска: о болезни предупредили эпидемиологи
29.09.2025, 07:24
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
Днем небольшой дождь. Прогноз погоды на 30 сентября в Харькове и области
29.09.2025, 19:54
В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине
В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине
30.09.2025, 08:12

Новости по теме:

27.09.2025
Россияне стремятся создать позиции в многоэтажках в Купянске – ISW
26.09.2025
Россияне утверждают, что ВС РФ ударили по украинской ПВО в Липцах – ISW
25.09.2025
Оккупанты уже закрепились в Купянске? Данные ISW о ситуации в городе
24.09.2025
ISW: РФ продвинулась на Южно-Слобожанском направлении, а ВСУ – на Боровском
23.09.2025
Россияне вновь утверждают, что продвигаются на севере области – оценка ISW

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Враг оккупировал новые территории на Харьковщине – в ISW сообщили подробности»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 07:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Института изучения войны (ISW), россияне смогли продвинуться на Великобурлукском направлении.".