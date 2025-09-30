Про результати обстрілів Харківської області повідомив Синєгубов
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, загиблих та поранених через обстріли Харківської області немає.
“Внаслідок вибуху невідомого предмету в м. Слобожанське постраждав 16-річний хлопець”, – уточнив Синєгубов.
За добу по регіону прилетів fpv-дрон.
Внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджений будинок, також горіли луки. У селі Тимофіївка Богодухівського району під ударами опинилося приватне домоволодіння.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що минулого тижня ворог атакував щонайменше 37 населених пунктів регіону, зокрема Харків. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів постраждали 17 людей, серед них – 14-річна дівчинка. Четверо людей загинули.
