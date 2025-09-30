Live
  • Вт 30.09.2025
В лесу на Харьковщине пострадал спасатель: что случилось (фото)

Происшествия 19:31   30.09.2025
Оксана Горун
В лесу на Харьковщине пострадал спасатель: что случилось (фото)

В лесу в Изюмском районе пожарный автомобиль наехал на противотанковую мину. Подробности ЧП сообщили в ГСЧС.

«На территории Петровского лесничества в Изюмском районе пожарный автомобиль подорвался на взрывоопасном предмете (предварительно, вражеской противотанковой мине). Пострадал водитель спецтехники», — сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В этом лесу тушат пожар — горит хвойная подстилка на площади 23 гектара.

подорвалась машина ГСЧС в лесу на Харьковщине 2

На месте работают 30 спасателей и десять единиц техники ГСЧС, а также сотрудники и техника лесхоза. Также привлекли и пиротехников.

Читайте также: Мужчина подорвался в тыловом районе Харьковской области

подорвалась машина ГСЧС в лесу на Харьковщине 3

Изюмские леса — одна из самых заминированных территорий в Харьковской области. В 2022 году здесь шли активные бои — вначале при штурме армией РФ Изюма, после — при контрнаступлении армии ВСУ. Разминирование территорий продолжается, однако тушение каждого пожара — большой риск для спасателей.

Автор: Оксана Горун
