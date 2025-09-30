У лісі на Харківщині постраждав рятувальник: що сталося (фото)

У лісі в Ізюмському районі пожежна автівка наїхала на протитанкову міну. Подробиці НП повідомили в ДСНС.

“На території Петрівського лісництва в Ізюмському районі пожежний автомобіль підірвався на вибухонебезпечному предметі (попередньо ворожій протитанковій міні). Постраждав водій спецтехніки”, – повідомила пресслужба ДСНС України.

У цьому лісі гасять пожежу – горить хвойна підстилка на площі 23 гектари.

На місці працюють 30 рятувальників та десять одиниць техніки ДСНС, а також співробітники та техніка лісгоспу. Також залучили й піротехніків.

Ізюмські ліси – одна з найзамінованіших територій у Харківській області. У 2022 році тут йшли активні бої – спочатку при штурмі армією РФ Ізюма, після – при контрнаступі армії ЗСУ. Розмінування територій триває, проте гасіння кожної пожежі – великий ризик для рятувальників.