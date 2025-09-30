В Генштабе рассказали, сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине
По данным Генштаба ВСУ, россияне пытались прорваться на Харьковщине семь раз.
Четыре боя шло на Южно-Слобожанском направлении. Украинские защитники отбивали атаки россиян возле Волчанска.
На Купянщине ВС РФ пытались прорваться три раза около Радьковки, Степной Новоселовки и в сторону Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боестолкновений. Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, произвел 4463 обстрела, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе», – передает Генштаб.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
