У Генштабі розповіли, скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагалися прорватися на Харківщині сім разів.
Чотири бої йшли на Південно-Слобожанському напрямку. Українські захисники відбивали атаки росіян біля Вовчанська.
На Куп’янщині ЗС РФ намагалися прорватися три рази біля Радьківки, Степової Новоселівки та у бік Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 боєзіткнень. Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе“, – зазначив Генштаб.
Втрати росіян на сьогодні такі:
30 Вересня 2025 в 08:12
