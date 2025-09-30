Live
У Генштабі розповіли, скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині

Україна 08:12   30.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагалися прорватися на Харківщині сім разів. 

Чотири бої йшли на Південно-Слобожанському напрямку. Українські захисники відбивали атаки росіян біля Вовчанська.

На Куп’янщині ЗС РФ намагалися прорватися три рази біля Радьківки, Степової Новоселівки та у бік Куп’янська.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 176 боєзіткнень. Вчора противник завдав 51 авіаційного удару, скинув 104 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснив 4463 обстріли, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5531 дрон-камікадзе“, – зазначив Генштаб.

Втрати росіян на сьогодні такі:

Читайте також: Ворог окупував нові території на Харківщині – в ISW повідомили подробиці

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
