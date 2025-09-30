Live
Атака БпЛА на Чугуев в июле: экологи назвали ущерб

Общество 13:08   30.09.2025
Виктория Яковенко
Атака БпЛА на Чугуев в июле: экологи назвали ущерб Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Последствия обстрела города Чугуев на Харьковщине, что произошел 4 июля оценили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

«В результате ударов беспилотными летательными аппаратами по территории предприятия в городе Чугуев были разрушены и повреждены офисные и складские здания и сооружения, а также произошел пожар. В результате вышеуказанного события произошло засорение земельных ресурсов строительными отходами, а в результате пожара в атмосферный воздух попали загрязняющие вещества», — сообщили экологи.

По выводам специалистов, экологический ущерб от этого удара составляет по меньшей мере 37 миллионов 380 тысяч гривен.

Материалы экологи уже передали правоохранителям.

Напомним, поздним вечером 4 июля российская армия массированно атаковала Чугуев «Шахедами». В городе возникли два очага пожара. Для тушения одного из них задействовали пожарный поездИз-за обстрела пострадали 11 человек, в том числе два ребенка.

Читайте также: О результатах обстрелов Харьковской области сообщил Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
