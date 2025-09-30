Атака БпЛА на Чугуїв у липні: екологи назвали збитки
Наслідки обстрілу міста Чугуїв на Харківщині, що стався 4 липня, оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.
«Внаслідок ударів безпілотними літальними апаратами по території підприємства в місті Чугуїв зазнали руйнувань та пошкоджень офісні та складські будівлі та споруди, а також сталася пожежа. В результаті вищевказаної події відбулось засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, а внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапили забруднюючі речовини», – повідомили екологи.
За висновками спеціалістів, екологічні збитки від цього удару становлять щонайменше 37 мільйонів 380 тисяч гривень.
Матеріали екологи вже передали правоохоронцям.
Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня російська армія масовано атакувала Чугуєв “шахедами”. У місті виникли два осередки пожежі. Для гасіння одного з них залучили пожежний потяг. Через обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини.
Читайте також: Про результати обстрілів Харківської області повідомив Синєгубов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, обстріл, харківщина, Чугуїв, экологи;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Атака БпЛА на Чугуїв у липні: екологи назвали збитки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 13:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу міста Чугуїв на Харківщині, що стався 4 липня, оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.".