Атака БпЛА на Чугуїв у липні: екологи назвали збитки

Наслідки обстрілу міста Чугуїв на Харківщині, що стався 4 липня, оцінили у Державній екологічній інспекції у Харківській області.

«Внаслідок ударів безпілотними літальними апаратами по території підприємства в місті Чугуїв зазнали руйнувань та пошкоджень офісні та складські будівлі та споруди, а також сталася пожежа. В результаті вищевказаної події відбулось засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, а внаслідок пожежі в атмосферне повітря потрапили забруднюючі речовини», – повідомили екологи.

За висновками спеціалістів, екологічні збитки від цього удару становлять щонайменше 37 мільйонів 380 тисяч гривень.

Матеріали екологи вже передали правоохоронцям.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня російська армія масовано атакувала Чугуєв “шахедами”. У місті виникли два осередки пожежі. Для гасіння одного з них залучили пожежний потяг. Через обстріл постраждали 11 людей, у тому числі дві дитини.

Читайте також: Про результати обстрілів Харківської області повідомив Синєгубов