Темпы эвакуации на Харьковщине увеличились: что смотивировало людей (видео)
За сутки из опасных населенных пунктов Купянского и Боровского направлений выехали 153 человека, 26 из них — дети, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас темпы эвакуации увеличились, потому что враг продолжает обстреливать и сам Купянск, и другие населенные пункты, входящие в эту территорию. Если еще несколько месяцев назад мы фиксировали за сутки 20-30 выезжающих людей, то сейчас 153 человека – для нас это серьезный показатель», — отметил Синегубов.
Он подчеркнул, что продолжают объяснять жителям, что эвакуация – это единственный способ сохранить жизнь.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее сооснователь и аналитик проекта «DeepState» Роман Погорелый заявил, что в Купянске есть местные жители, которые помогают едой, провизией, а также убежищем для того, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города. Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко резко высказался о людях, которые отказываются от эвакуации и остаются в опасных населенных пунктах, в частности в Купянске. Он назвал их «ждунами».
