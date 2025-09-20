«Ждуни» или жертвы живут в Купянске? Что происходит в городе: обзор фронта

Есть ли «ждуны» в Купянске? Общество разделилось на тех, кто сочувствует пожилым людям под обстрелами, и тех, кто считает, что они отказываются эвакуироваться из-за симпатии к оккупантам. Даже те, кто не ждет россиян, самим своим присутствием в Купянске мешают работе Сил обороны. Разные военные одновременно заявляют о хаосе в городе и контроле над ним. О главных событиях войны и не только в Харьковской области за неделю – далее в обзоре медиагруппы «Объектив».

Коротко о ситуации на фронте

Внимание на этой неделе приковано к событиям в Купянске и вокруг города. Генштаб ВСУ ежедневно информировал о боях в городе, а также – в окружающих населенных пунктах. Враг активизировался на левом берегу Оскола, штурмуя в сторону Купянска в районах Степной Новоселовки и Петропавловки. А также – в сторону Боровой на юге. В сутки стабильно было около десятка штурмов, которые отражали Силы обороны на Купянском направлении. Это отразилось на карте фронта. Аналитики Deep State неоднократно вносили в нее изменения. Они, в частности, сообщали о продвижении захватчиков в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки, Голубовки и в северных кварталах самого Купянска. Впрочем, вопрос контроля врагом части города является дискуссионным: в ВСУ оценки Deep State опровергают.

«Хаос» и «контроль» в Купянске

Начиная с одиннадцатого сентября вид Купянска на онлайн-карте фронта менялся ежедневно. На севере, а затем – на северо-западе города расширялась поочередно то «серая», то «красная» зоны. То есть, аналитики признавали, что враг уже не просто ведет бои, а контролирует территорию.

«Буквально северная часть города сейчас уже находится под закрепленным контролем врага», – отмечал основатель проекта «DeepState» Роман Погорелый.

Хаосом назвал происходящее в Купянске старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» — автор популярного Telegram-канала «Офицер». Он считает, что в обороне города наблюдается дезорганизация или же недостаточная осведомленность «некоторых ответственных должностных лиц». Однако такую оценку, как и цветные отметки на карте Deep State, не разделяют защитники на месте и военные администрации. В десятом армейском корпусе ВСУ, который ведет бои на Купянском направлении, отметили: «Несмотря на пропаганду и «цветные карты», то, что враг называет контролируемым — зона боев и работы украинских штурмовых групп. Боевые действия динамичны — распространять утверждения об их «полном контроле» — преждевременно». Оборонцы доложили, что газопровод, по которому россияне продвигались к окраинам Купянска, поврежден и затоплен. Враг действует небольшими пехотными группами, которые часто проникают в город в гражданской одежде.

«Сначала по форме, потом нам сказали в гражданку переодеться», – рассказывал пленный российский военный.

Спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский подтвердил, что оккупанты действуют в северных кварталах города. В центре, по его словам, россиян нет. Силы обороны, в том числе спецподразделения СБУ и Нацполиции – «Корд» и «Альфа» выискивают и уничтожают ДРГ, которые скрываются в плотной городской застройке.

«Ждуны?» Местные мешают СОУ

Впечатление хаоса в Купянске в значительной степени возникает из-за того, что российские оккупанты активно пользуются наличием в городе гражданского населения.

«Приказ был об эвакуации из Купянска, когда стало ясно, что россияне нацелились на город, еще в октябре прошлого года. Часть народа тогда уехала, осталось 4 тысячи человек. С еще большим приближением боевых действий, активности обстрелов, еще часть уехала. И по состоянию на август в городе оставался 991 человек. Это по данным военной администрации. И вот с поддельными документами в гражданском российские военные проникают в город Купянск. Обнаружить их очень трудно, в основном по внешнему виду, по произношению», – объяснял спикер ОСУВ «Днепр» Алексей Бельский.

«Когда у нас идет работа, идут разведывательно-поисковые действия, то когда уже встречается гражданский, мы уже начинаем другим заниматься. Мы начинаем документы проверять, начинаем проверять телефон. В то время, когда мы уже дальше могли идти и продолжать свою работу«, – объяснил военный 10 АК ВСУ с позывным «Береза».

Однако маскировка россиян под гражданских – не единственная проблема, которая возникает у защитников.

«Занимают позиции в домах, где есть гражданские. Это сковывает нас в средствах поражения и вообще в поражении», – отметил оператор дрона 10 АК ВСУ.

В конце концов, среди тех, кто не эвакуировался, есть и люди, готовые работать на врага.

«Гражданские люди, как мы их называем, «ждуны», потому что, к сожалению, такие тоже есть», – признал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«К сожалению, есть местные жители, которые помогают едой, провизией, а также убежищем, чтобы враг имел более благоприятные условия для оккупации города», – констатировал основатель проекта «DeepState» Роман Погорелый.

Тема «ждунов» сейчас становится все более обсуждаемой – и не только в контексте Купянска.

«У нас не принято говорить о «ждунах». Никто не говорит о том, что в Ямполе есть «ждуны», в Северске есть «ждуны», в Константиновке есть «ждуны», в Покровске есть «ждуны», которые помогают российским оккупантам, которые наводят российских оккупантов на их удары по нашим позициям. СБУ, кстати, недавно проводила аресты именно в таких городах, именно у тех, кто помогал россиянам наносить удары по позициям украинских войск. И все это люди, которые не покидали эти города, хотя там уже, назовем это так, критически неблагоприятные условия для того, чтобы оставаться», – считает Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Заявления о «ждунах» явно вызывают бурную реакцию украинского общества. Бурная дискуссия развернулась в комментариях к материалу МГ «Объектив» о местных жителях Купянска, которые помогают оккупантам. Кроме возмущения наличием «ждунов», было немало комментариев в защиту и поддержку тех, кто остался. «Люди пытаются выжить», «они не ждуны, а жертвы обстоятельств», «остались лежачие бабушки, которым власть не обеспечила эвакуацию» и т. д. Ситуация действительно гораздо сложнее и неоднозначнее. И большинство спикеров, которые говорят о «ждунах», на самом деле не утверждают, что это оскорбительное слово можно применять ко всем и каждому жителям.

«Также можно и понять этих местных жителей, потому что мы понимаем, что это их дома, что это их нажитое за всю жизнь. И здесь стоит заметить, что местные власти, местная администрация, которая призывает к эвакуации людей, она также должна принимать в этом участие – чтобы обеспечивать достойными условиями, помогать и понимать этих людей, потому что им тоже тяжело», – сказал основатель проекта «DeepState» Роман Погорелый.

Упомянутые представители местной власти на самом деле уговаривают жителей Купянска эвакуироваться уже более года.

«Есть полная поддержка, места компактного проживания, выплаты международных фондов. Центр поддержки купянчан, который работает с ноября 2024 года в городе Харькове, обслуживает более 9,5 тысяч наших жителей, которые вынужденно эвакуированы и живут в городе Харькове или на территории Харьковской области. Недавно мы открыли, постепенно открываем медицинский центр, уже первичное звено, наши семейные врачи принимают наших людей в городе Харькове, сейчас готовимся к открытию узкопрофильных врачей, 19 специальностей, широкий спектр услуг будет предоставляться непосредственно нашим купянчанам, которые вынужденно выехали из СКЛ. Также планируем сделать реабилитационное отделение, вторичная реабилитация, в том числе психологическая для наших людей. Самое главное услышать, прислушаться, но, к сожалению, пренебрегают и аргументы не понятны. И, к сожалению, скорее всего это уже психологическая история, и люди смирились с этим, и не хотят уезжать, и еще раз хочу отметить, единственный аргумент — это разрушение или повреждение их жилья, тогда уезжают», – рассказал начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

Пожилой человек, который решил принять свою судьбу, или же сторонник российских оккупантов, ожидающий «своих» — каждый, кто остается в Купянске сегодня, максимально рискует жизнью. Причем даже в том случае, если он «ждал и дождется».

«Нам сказали захватить пятиэтажку и убить мужчин, закрепиться на третьем этаже. Детей и женщин оставить в живых, а мужчин убить. Всех до единого – зачистить все этажи», – поделился пленный российский оккупант.

Спастись еще не поздно. Круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации работает по номеру 0 800 33 92 91.