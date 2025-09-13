Флаги РФ в Купянске могут разворачивать «ждуны» — начальник ГВА Беседин

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Еспресо рассказал, что создавать иллюзию «контроля Купянска» российской пропаганде могут помогать местные жители.

Многочисленные заявления в российских СМИ и Telegram-каналах о «захвате» или же «окружении» Купянска Беседин назвал слухами и пропагандой. «Купянск — это Украина, Купянск остается непокоренным несгибаемым украинским городом, он находится под контролем Вооруженных сил Украины», — подчеркнул Беседин.

В то же время он отметил, что в создании «картинки из Купянска» могут участвовать пророссийски настроенные жители.

«Все эти слухи, они остаются слухами — и это в основном пропаганда, которую делают россияне, в том числе вбросами информационных видеороликов определенных людей, которые там в центре города пытаются развернуть определенную тряпку. Опять же, пока не ясно, это были военные РФ, которые смогли просочиться в город, или оставшиеся в городе люди, гражданские люди, как мы называем их, «ждуны», потому что, к сожалению, такие тоже есть», — сказал начальник ГВА.

Он отметил, что военных противника, которые позируют в видео с флагами, оперативно уничтожают Силы обороны. В то же время гражданские за свои действия будут отвечать по закону.

Видео: Еспресо

Беседин сообщил, что Купянск уничтожен или поврежден на более чем 95%. В городе отсутствует какая-либо критическая инфраструктура, нет электро-, водо- и газоснабжения, не работают ни магазины, ни больницы, ни аптеки, ни почта. Обстрелы происходят беспрерывно, а FPV-дроны врага контролируют весь город и подъезды к нему.

«Единственное, что мы там делаем, это меры эвакуации. Остается большое количество людей. Это более 1800 гражданских жителей непосредственно на территории громады, город Купянск, правый берег, — это более 800 жителей. Большинство — это пожилые люди, пенсионеры, маломобильные, которые, к сожалению, отказываются эвакуироваться. Единственным аргументом для них становится разрушение или повреждение их жилья. Тогда они уезжают. И все же, несмотря на опасность для эвакуационных групп, которые едут в Купянск каждый день, мы это делаем. Мы выезжаем, спасаем людей, вывозим в Харьков и здесь обеспечиваем всем необходимым. К сожалению, территория Купянской громады – это не жизнь, это выживание. И те люди, которые там остаются, они сознательно идут на эти шаги выживания», — подытожил начальник ГВА.