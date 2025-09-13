Прапори РФ у Куп’янську можуть розгортати “ждуни” – начальник МВА Беседін
Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в етері Еспресо розповів, що створювати ілюзію “контролю Куп’янська” російській пропаганді можуть допомагати місцеві жителі.
Численні заяви в російських ЗМІ та телеграм-каналах про “захоплення” або “оточення” Куп’янська Беседін назвав чутками та пропагандою. “Куп’янськ – це Україна, Куп’янськ залишається нескореним незламним українським містом, він знаходиться під контролем Збройних сил України”, – наголосив Беседін.
Водночас він зазначив, що у створенні “картинки з Куп’янська” можуть брати участь проросійськи налаштовані мешканці.
“Усі ті чутки, вони залишаються чутками – і це здебільшого та пропаганда, яку роблять росіяни, в тому числі вкидами інформаційними відеороликів певних людей, які там в центрі міста намагаються розгорнути певну ганчірку. Знову ж таки, поки не зрозуміло, це були військові РФ, які змогли просочитися в місто, або ті люди, які залишаються в місті, цивільні люди, як ми називаємо їх, “ждуни”, тому що, на жаль, такі теж є”, – сказав начальник МВА.
Він зазначив, що військових противника, які позують у відео із прапорами, оперативно знищують Сили оборони. Водночас цивільні за свої дії відповідатимуть згідно із законом.
Відео: Еспресо
Беседін повідомив, що Куп’янськ знищений або пошкоджений на більш ніж 95%. У місті відсутня будь-яка критична інфраструктура, немає електро-, водо- та газопостачання, не працюють ні магазини, ні лікарні, ні аптеки, ні пошта. Обстріли відбуваються безперервно, а FPV-дрони ворога контролюють усе місто та під’їзди до нього.
Читайте також: Ворог просунувся до Куп’янська — DeepState оновив мапу
“Єдине, що ми там робимо, це заходи евакуації. Залишається велика кількість людей. Це понад 1800 цивільних мешканців безпосередньо на території громади, місто Куп’янськ, правий берег, це понад 800 мешканців. Більшість – це люди похилого віку, пенсіонери, маломобільні, які, на жаль, відмовляються евакуюватися. Єдиним аргументом для них стає руйнування або пошкодження їхнього житла. Тоді вони виїжджають. І все ж таки, попри небезпеку для евакуаційних груп, які їдуть в Куп’янськ кожного дня, ми це робимо. Ми виїжджаємо, рятуємо людей, вивозимо в місто Харків і тут забезпечуємо всім необхідним. На жаль, територія Куп’янської громади – це не життя, це виживання. І ті люди, які там залишаються, вони свідомо йдуть на ці кроки виживання”, – підсумував начальник МВА.
