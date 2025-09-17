«Отдельные тушки доползли». Достался ли враг центра Купянска, сообщил военный
Что происходит в городе Купянск на Харьковщине, рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».
Он отметил: бои в окрестностях города продолжаются уже давно. Не новость и то, что вражеские ДРГ проникают в Купянск.
«Противник долез до центра? Это только отдельные тушки доползли! Не знаю, что можно сказать, скажу лишь то, что там полный хаос и дезорганизация или недостаточная информированность некоторых ответственных должностных лиц. Так не должно быть, оборона очередного города в очередной раз провалена, точнее никак не была организована», — написал «Алекс» в Telegram.
Ранее он писал, что «Купянск – потенциальная очередная жертва отсутствия спланированной обороны города».
«У меня ощущение, что такого комплекса оперативно-тактических действий как оборона города фактически не существует в головах некоторых высоких чинов. За почти четыре года ни один потерянный город не был грамотно подготовлен к обороне, такое ощущение, что все спускалось на самотек», — считает военный.
Напомним, утром авторы проекта DeepState информировали, что враг захватил территории в северной части Купянска.
До этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Отдельные тушки доползли». Достался ли враг центра Купянска, сообщил военный»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2025 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Что происходит в городе Купянск на Харьковщине, рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».".