«Отдельные тушки доползли». Достался ли враг центра Купянска, сообщил военный

Что происходит в городе Купянск на Харьковщине, рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».

Он отметил: бои в окрестностях города продолжаются уже давно. Не новость и то, что вражеские ДРГ проникают в Купянск.

«Противник долез до центра? Это только отдельные тушки доползли! Не знаю, что можно сказать, скажу лишь то, что там полный хаос и дезорганизация или недостаточная информированность некоторых ответственных должностных лиц. Так не должно быть, оборона очередного города в очередной раз провалена, точнее никак не была организована», — написал «Алекс» в Telegram.

Ранее он писал, что «Купянск – потенциальная очередная жертва отсутствия спланированной обороны города».

«У меня ощущение, что такого комплекса оперативно-тактических действий как оборона города фактически не существует в головах некоторых высоких чинов. За почти четыре года ни один потерянный город не был грамотно подготовлен к обороне, такое ощущение, что все спускалось на самотек», — считает военный.

Напомним, утром авторы проекта DeepState информировали, что враг захватил территории в северной части Купянска.

До этого аналитики Института изучения войны два дня подряд сообщали о продвижении врага в Купянске. Эксперты передавали, что враг захватывает территории в центральной части города. Однако глава РВА Андрей Канашевич утверждал, что ситуация на Купянщине остается неизменной. И несмотря на все угрозы, у врага нет никаких продвижений вглубь города. Такого же мнения придерживался и военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его наблюдениям распространенное мнение о том, что ВС РФ закрепились в Купянске, проникнув с северо-западных околиц, пока еще не подтверждается.