“Ждуни” чи жертви живуть у Купʼянську? Що відбувається в місті: огляд фронту

Чи є «ждуни» в Куп’янську? Суспільство розділилося на тих, хто співчуває літнім людям під обстрілами, й тих, хто вважає, що вони відмовляються евакуюватися через симпатію до окупантів. Навіть ті, хто не чекає на росіян, самою присутністю в Куп’янську заважають роботі Сил оборони. Різні військові одночасно заявляють про хаос у місті та контроль над ним. Про головні події війни та не тільки в Харківській області за тиждень – далі в огляді медіагрупи «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Увага на цьому тижні прикута до подій у Куп’янську та навколо міста. Генштаб ЗСУ щоденно інформував про бої в місті, а також – навколишніх населених пунктах. Ворог активізувався на лівому березі Осколу, штурмуючи в бік Куп’янська в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки. А також – у бік Борової на півдні. На добу стабільно було близько десятка штурмів, які відбивали Сили оборони на Куп’янському напрямку. Це позначилося на мапі фронту. Аналітики Deep State неодноразово вносили на неї зміни. Вони, зокрема, повідомляли про просування загарбників у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки, Голубівки та в північних кварталах самого Куп’янська. Утім питання контролю ворогом частини міста є дискусійним: у ЗСУ оцінки Deep State заперечують.

<br />

“Хаос” і “контроль” у Купʼянську

Починаючи з одинадцятого вересня, вигляд Куп’янська на онлайн-мапі фронту, змінювався щоденно. На півночі, а згодом – на північному заході міста розширювалася почергово то «сіра», то «червона» зони. Тобто аналітики визнавали, що ворог уже не просто веде бої, а контролює територію.

“Буквально північна частина міста – вона зараз уже перебуває під таким закріпленим контролем самого ворога”, – зазначав засновник проєкту Deep State Роман Погорілий.

Хаосом назвав те, що відбувається в Куп’янську, старший лейтенант Сил оборони України з позивним «Алекс» – автор популярного телеграм-каналу «Офіцер». Він вважає, що в обороні міста спостерігається дезорганізація або ж недостатня поінформованість «деяких відповідальних посадових осіб». Проте таку оцінку, як і кольорові позначки на мапі Deep State, не поділяють оборонці на місці та військові адміністрації. У десятому армійському корпусі ЗСУ, який веде бої на Куп’янському напрямку відзначили: «Попри пропаганду й «кольорові карти», те, що ворог називає контрольованим — зона боїв і роботи українських штурмових груп. Бойові дії динамічні — поширювати твердження про їх «повний контроль» — передчасно». Оборонці доповіли, що газогін, яким росіяни просувалися на околиці Куп’янська, пошкоджений і затоплений. Ворог діє малими піхотними групами, які часто проникають у місто в цивільному одязі.

“Сначала по форме, потом нам сказали в гражданку переодеться”, – пояснив полонений російській окупант.

Речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський підтвердив, що окупанти діють у північних кварталах міста. В центрі, за його словами, росіян немає. Сили оборони, в тому числі спецпідрозділи СБУ та Нацполіції – «Корд» і «Альфа» вишукують і знищують ДРГ, які переховуються в щільній міській забудові.

“Ждуни?” Місцеві заважають СОУ

Враження хаосу в Куп’янську великою мірою виникає через те, що російські окупанти активно користаються з наявності в місті цивільного населення

“Наказ був про евакуацію міста Куп’янська, коли було зрозуміло, що росіяни націлилися на Куп’янськ, ще в жовтні минулого року. Частина народу тоді виїхала, лишилося 4000 людей. З ще більшим наближенням бойових дій, активності, обстрілів ще частина виїхала. І станом на серпень в місті залишалася 991 людина. Це за даними військової адміністрації. І от з підробними документами в цивільному російські військові інфільтруються в місто Куп’янськ. Виявити їх дуже важко, в основному за зовнішністю, за вимовою”, – зазначив речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський.

“Когда у нас идет работа, идут разведывательно-поисковые действия, то когда уже встречается гражданский, мы уже начинаем другим заниматься. Мы начинаем документы проверять, начинаем проверять телефон. В то время, когда мы уже дальше могли идти и продолжать свою работу”, – пояснив війський 10 АК ЗСУ з позивним “Береза”.

Проте маскування росіян під цивільних – не єдина проблема, яка виникає в оборонців.

“Займають позиції в домах, де є цивільні. Це нас сковує в засобах ураження та й взагалі в ураженні”, – сказав оператор дрона 10 АК ЗСУ.

Зрештою серед тих, хто не евакуювався, є й люди, які готові працювати на ворога.

“Цивільні люди, як ми називаємо їх, “ждуни”, тому що, на жаль, такі теж є”, – визнав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

“На жаль є місцеві жителі, які допомагають їжею, допомагають провізією, також прихистком для того, щоб ворог мав сприятливіші умови для окупації міста”, – підтвердив засновник проєкту Deep State Роман Погорілий.

Тема «ждунів» наразі стає все більш обговорюваною – і не тільки в контексті Куп’янська.

“У нас не популярно говорити про «ждунів». Ніхто не говорить про те, що в Ямполі є «ждуни», в Сіверську є «ждуни», в Костянтинівці є «ждуни», в Покровську є «ждуни», які допомагають російським окупантам, які наводять російських окупантів їх удари по наших позиціях. СБУ, до речі, нещодавно проводила арешти саме по таких містах, саме у тих, хто допомагав росіянам по нанесенню ударів по позиціях українських військ. І все це люди, які не залишали ці міста, хоча там вже, називаємо це так, критично несприятливі умови для того, щоб залишатися”, – наголосив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Заяви про «ждунів» очевидно тригерять українське суспільство. Бурхлива дискусія розгорнулася в коментарях до матеріалу МГ «Об’єктив» про місцевих мешканців Куп’янська, які допомагають окупантам. Окрім обурення наявністю «ждунів», було чимало коментарів на захист і підтримку тих, хто залишився. «Люди намагаються вижити», «вони не ждуни, а жертви обставин», «залишились лежачі бабусі, яким влада не забезпечила евакуацію» тощо. Ситуація дійсно набагато складніша та неоднозначна. І більшість спікерів, які говорять про «ждунів», насправді не стверджують, що це образливе слово можна застосовувати до всіх і кожного жителів прифронтових міст.

“Також можна й зрозуміти цих місцевих жителів, тому що ми розуміємо, що це їхні домівки, що це їхнє нажите за все життя. І тут варто зауважити, що місцева влада, місцева адміністрація, яка закликає до евакуації людей, вона також повинна брати в цьому участь – щоб забезпечувати гідними умовами, допомагати та розуміти цих людей, бо їм також важко”, – підкреслив засновник проєкту Deep State Роман Погорілий.

Згадані представники місцевої влади насправді вмовляють жителів Куп’янська евакуюватися вже понад рік.

“Є повна підтримка, місця компактного проживання, виплати міжнародних фондів. Центр підтримки куп’янчан, який працює з листопада 2024 року в місті Харкові, обслуговує понад 9,5 тисячі наших мешканців, які вимушено евакуйовані і живуть в місті Харків або на території Харківської області. Нещодавно ми відкрили, поступово відкриваємо медичний центр, вже первинна ланка, наші сімейні лікарі приймають наших людей в місті Харків, зараз готуємося до відкриття вузькопрофільних лікарів, 19 спеціальностей, широкий спектр послуг буде надаватися безпосередньо нашим куп’янчанам, які вимушено виїхали Також плануємо зробити реабілітаційне відділення, вторинна реабілітація, в тому числі психологічна для наших людей. Найголовніше почути, дослухатись, але, на жаль, нехтують і аргументи не зрозумілі. І на жаль, скоріше за все це вже психологічна історія, і люди змирилися з тим, і не бажають виїжджати, і ще раз хочу зазначити, єдиний аргумент – це руйнування або пошкодження їхнього житла, тоді виїжджають”, – розповідав начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Літня людина, яка вирішила прийняти свою долю, або ж прибічник російських окупантів, що чекає «своих» – кожен, хто залишається в Куп’янську сьогодні максимально ризикує життям. Причому навіть у тому випадку, якщо він «ждал и дождется».

“Нам сказали захватить пятиэтажку и убить мужчин, закрепиться на третьем этаже. Детей и женщин оставить в живых, а мужчин убить. Всех до единого – зачистить все этажи”, – поділився полонений російський окупант.

Врятуватися ще не пізно. Цілодобова гаряча лінія з питань евакуації працює за номером 0 800 33 92 91.