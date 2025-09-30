Темпи евакуації на Харківщині збільшились: що змотивувало людей (відео)

За добу з небезпечних населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків виїхали 153 людини, 26 з них – діти, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зараз темпи евакуації збільшились, бо ворог продовжує обстрілювати і сам Куп’янськ, і інші населені пункти, які входять до цієї території. Якщо ще декілька місяців тому ми фіксували за добу 20-30 людей, які виїжджають, то наразі 153 людини – для нас це серйозний показник», – зазначив Синєгубов.

Він підкреслив, що продовжують пояснювати жителям, що евакуація – це єдиний спосіб, щоб зберегти життя.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий заявив, що в Куп’янську є місцеві жителі, які допомагають їжею, провізією, а також притулком для того, щоб ворог мав більш сприятливі умови для окупації міста. А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко різко висловився про людей, які відмовляються від евакуації та залишаються у небезпечних населених пунктах, зокрема у Куп’янську. Він назвав їх «ждунами».