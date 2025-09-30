Live
  • Вт 30.09.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.44

Темпи евакуації на Харківщині збільшились: що змотивувало людей (відео)

Записано 14:55   30.09.2025
Вікторія Яковенко
Темпи евакуації на Харківщині збільшились: що змотивувало людей (відео) Скриншот

За добу з небезпечних населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків виїхали 153 людини, 26 з них – діти, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Зараз темпи евакуації збільшились, бо ворог продовжує обстрілювати і сам Куп’янськ, і інші населені пункти, які входять до цієї території. Якщо ще декілька місяців тому ми фіксували за добу 20-30 людей, які виїжджають, то наразі 153 людини – для нас це серйозний показник», – зазначив Синєгубов.

Він підкреслив, що продовжують пояснювати жителям, що евакуація – це єдиний спосіб, щоб зберегти життя.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, раніше співзасновник та аналітик проєкту «DeepState» Роман Погорілий заявив, що в Куп’янську є місцеві жителі, які допомагають їжею, провізією, а також притулком для того, щоб ворог мав більш сприятливі умови для окупації міста. А військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко різко висловився про людей, які відмовляються від евакуації та залишаються у небезпечних населених пунктах, зокрема у Куп’янську. Він назвав їх «ждунами».

Читайте також: “Ждуни” чи жертви живуть у Купʼянську? Що відбувається в місті: огляд фронту

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові – «приліт»: який район атакували, повідомив Терехов
У Харкові – «приліт»: який район атакували, повідомив Терехов
30.09.2025, 15:45
Куп’янськ закритий. Що відбувається у місті, розповів Синєгубов (відео)
Куп’янськ закритий. Що відбувається у місті, розповів Синєгубов (відео)
30.09.2025, 15:16
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
Ми перебуваємо в переломному моменті, який мало хто помітив – Фурса про війну
28.09.2025, 13:12
Темпи евакуації на Харківщині збільшились: що змотивувало людей (відео)
Темпи евакуації на Харківщині збільшились: що змотивувало людей (відео)
30.09.2025, 14:55
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)
Смертельна ДТП на Харківщині: жінку на скутері збило авто (фото)
30.09.2025, 14:18
Жовтень у Харкові почнеться з небезпечної погоди. Де в Україні випав сніг 📹
Жовтень у Харкові почнеться з небезпечної погоди. Де в Україні випав сніг 📹
30.09.2025, 13:35

Новини за темою:

29.09.2025
Це вже така критична точка – Канашевич про ситуацію в Куп’янську та евакуацію
28.09.2025
FPV убив батька на очах дитини, Куп’янськ ізолювали – підсумки 28 вересня
28.09.2025
Ризикують замерзнути: жителі Куп’янська будуть без тепла цієї зими – МВА
28.09.2025
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових: як вибратися місцевим📹
26.09.2025
За допомогою робота харківські військові евакуювали кота з передової (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Темпи евакуації на Харківщині збільшились: що змотивувало людей (відео)»; з категорії Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 14:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу з небезпечних населених пунктів Куп’янського та Борівського напрямків виїхали 153 людини, 26 з них – діти, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".