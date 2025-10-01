Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ по Харькову, пожары, раненые
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:12
Где пытались наступать россияне и сколько атак РФ отбили СОУ – Генштаб
Утром 1 октября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине.
На севере области враг пытался наступать четыре раза в районе Волчанска. Все атаки РФ – отбиты, отметили в ГШ. На Купянском направлении зафиксировали пять боестолкновений возле Купянска, Петропавловки и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений. Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 3 931 обстрел, в том числе 112 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 246 дронов-камикадзе», – пишут в Генштабе.
07:49
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые
Удары россиян зафиксировали в городе около 02:00. Вначале КАБы ударили по Киевскому району. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что на ближайший пригород летит баллистика. Однако эти удары пришлись только по области. Все взрывы, которые раздавались в Харькове, – «прилеты» авиабомб. Кроме Киевского района, ночью враг атаковал также и Салтовский.
Обстрел города длился около часа. За это время в некоторых районах Харькова возникали перебои со светом. Также загорелся крупнейший рынок, гаражный кооператив, разрушены дома. Предварительно, обошлось без погибших, но есть информация о шести раненых. Пострадавших, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, госпитализировали.
По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, один из раненых – правоохранитель.
«Различные травмы получили шесть человек: женщины 41 и 80 лет, мужчины в возрасте 27, 21 и 34 лет, а также 25-летний сотрудник полиции. Одному из пострадавших помощь оказали на месте, остальные были госпитализированы», – уточнили в полиции.
Терехов отметил, что в городе есть три обстрелянные локации. На данный момент известно о четырех «прилетах».
«Очень много людей оказались буквально без ничего, дотла сгорели торговые павильоны. Кроме того, один частный дом полностью разрушен. Очень много частных домов пострадали, выбиты окна в многоэтажках. Кроме того, пострадали входы в метрополитен. Очень много разбитых автомобилей. Также пострадал кооператив, в котором находились автомобили. Поэтому такая ситуация. Сейчас работают наши коммунальные службы, работают пожарные по локализации очагов пожара, для того, чтобы как можно быстрее все сделать», – сказал Терехов.
Видео: пресс-служба ХГС
Читайте также: Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
