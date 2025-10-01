Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников в районах Волчанска, Нововасильевки и Каменки.
На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.
На Лиманском направлении сегодня противник девять раз атаковал в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области. Сейчас продолжаются пять боев.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил Купянское звание «Город-герой Украины». Он отметил, что в Купянске сейчас особенно сложно, там продолжаются боевые действия, оно страдает от российской подлости и жестокости.
1 октября 2025
