Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках

Фронт 16:46   01.10.2025
Виктория Яковенко
Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции украинских защитников в районах Волчанска, Нововасильевки и Каменки.

На Купянском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении сегодня противник девять раз атаковал в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Новый Мир в Харьковской области. Сейчас продолжаются пять боев.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский присвоил Купянское звание «Город-герой Украины». Он отметил, что в Купянске сейчас особенно сложно, там продолжаются боевые действия, оно страдает от российской подлости и жестокости.

Читайте также: Битва за Купянск продолжается – DeepState, темпы оккупации в сентябре

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
01.10.2025, 16:48
«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов
«Искандеры» атаковали энергетические объекты в пригороде Харькова – Синегубов
01.10.2025, 15:19
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
01.10.2025, 09:27
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
01.10.2025, 14:47
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов
01.10.2025, 18:12

Новости по теме:

27.09.2025
Где сегодня атаковали россияне на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00
27.09.2025
Восемь раз атаковал враг на Харьковщине – утренние данные Генштаба
22.09.2025
Два боя идут на Харьковщине — сводка Генштаба на 16:00
22.09.2025
Что с обучением в фармуниверситете в Харькове после атаки БпЛА – Терехов
22.09.2025
Почти два десятка боев было на Харьковщине – данные Генштаба ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Враг сегодня «затих» на Купянщине? Генштаб не сообщает об атаках»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 16:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".